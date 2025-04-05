Угода щодо TikTok зірвалась через нові мита США проти Китаю — Finance.ua
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Угода щодо TikTok зірвалась через нові мита США проти Китаю

Фондовий ринок
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Угода щодо TikTok зірвалась через нові мита США проти Китаю
Угода щодо TikTok зірвалась через нові мита США проти Китаю
Президент США Дональд Трамп був близький до угоди з ByteDance, власником TikTok, яка дозволила б застосунку працювати в США, але нові мита зруйнували домовленості.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Після місяців переговорів американські чиновники майже затвердили план створення американської версії TikTok із контрольним пакетом у руках інвесторів США та часткою ByteDance менш ніж 20%, як того вимагає закон.
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Проте наступного дня після введення Трампом 54% мит на Китай Пекін скасував угоду.
Представники ByteDance заявили, що китайська влада більше не підтримає угоду без переговорів про мита, які обурили Пекін.
За матеріалами:
Forbes.ua
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