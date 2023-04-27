Угода між Microsoft та Activision Blizzard заблокована британським регулятором — Finance.ua

Угода між Microsoft та Activision Blizzard заблокована британським регулятором Сьогодні 06:34 — Фондовий ринок

Управління з конкуренції і ринків Великобританії (CMA) заблокувало угоду між Microsoft та Activision Blizzard. Хоча раніше аналітики очікували, що регулятор підтримає купівлю Activision Blizzard пише players.com.ua

CMA прийняла таке рішення через хвилювання, що угода сильно вплине на ринок хмарного геймінгу. Через це прогнозується сповільнення появи інновацій в індустрії, що вплине на вибір для користувачів із Британії. Microsoft висували пропозиції для вирішення цієї проблеми, але CMA побачила в тих пунктах багато недоліків.

Зараз Microsoft займає 60-70% індустрії хмарного геймінгу, а також вона має чимало інших переваг. Якщо відбудеться угода, то компанія отримає контроль над великими франшизами, такими як Call of Duty та World of Warcraft. CMA вважає, що цим Microsoft отримають велику перевагу, що нашкодить конкуренції.

Нагадаємо, угода між Microsoft та Activision Blizzard схвалена в Японії.

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