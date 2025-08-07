UGB першим в Україні виплатив кешбеки роздрібним клієнтам в рамках програми з ЄБРР — Finance.ua
UGB першим в Україні виплатив кешбеки роздрібним клієнтам в рамках програми з ЄБРР
Клієнти UGB (Укргазбанку) першими отримали компенсації за кредитом ЕнергоНезалежний на придбання енергоефективного обладнання в рамках Механізму Підтримки Енергетичної Безпеки за Програмою стійкості та засобів існування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Клієнти отримують кешбек за рахунок коштів Спеціального фонду для Високоефективного Партнерства з Боротьби зі Зміною Клімату (High Impact Partnership on Climate Action — HIPCA Fund).
Серед перших успішних кейсів:
  • Клієнт у Львівській області отримав кредит на суму 430 тис. грн для встановлення потужної сонячної електростанції. Завдяки участі в програмі він отримав кешбек у розмірі майже 1430 євро.
  • Інший клієнт у Києві придбав зарядну станцію, взявши кредит на суму 44,5 тис. грн, і отримав компенсацію в розмірі 140 євро.
«Ця співпраця — це більше, ніж просто фінансування. Це реальний інструмент для українських родин, які прагнуть бути незалежними від зовнішніх факторів і водночас дбати про довкілля. Ми стали першими в країні, хто запустив цей продукт у партнерстві з ЄБРР, і вже бачимо його ефективність на практиці», — сказав Олександр Щербаха, заступник голови правління Укргазбанку.
Кредит ЕнергоНезалежний з кешбеком від ЄБРР допомагає зробити інвестиції в енергоефективність доступнішими для населення та сприяє зміцненню енергетичної безпеки України на рівні окремих домогосподарств.
Детальніше про умови програми — за посиланням:
https://ukrgasbank.com/energy_loan_cashback/
Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК». Ліцензія НБУ № 123 від 21.07.1993. Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків № 183
За матеріалами:
Укргазбанк
