Удари по критично важливих підстанціях несуть пряму загрозу безпеці українських АЕС, — МАГАТЕ Сьогодні 16:13 — Енергетика

На запит України команда МАГАТЕ цього тижня відвідує шість електричних підстанцій в Україні в рамках роботи Агентства з оцінки стану інфраструктури електромережі, необхідної для ядерної безпеки.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

Спеціалісти Агентства аналізують наслідки фактичного та потенційного пошкодження підстанцій, які постачають енергію за межами АЕС.

«Надійний доступ до зовнішнього джерела живлення є одним із семи незамінних основ забезпечення ядерної безпеки під час збройного конфлікту. Безпека діючих АЕС залежить від стабільного підключення до мережі, але ситуація в цьому відношенні останніми місяцями стає все більш нестабільною», — йдеться у звіті МАГАТЕ.

У понеділок, 21 жовтня, МАГАТЕ продовжило місію на критично важливих для роботи АЕС підстанціях. Це стало результатам переговорів з керівництвом МАГАТЕ за участі президента Володимира Зеленського.

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