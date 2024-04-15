Удари по енергетиці: CNN пояснили, чому атаки відновили саме навесні — Finance.ua

Удари по енергетиці: CNN пояснили, чому атаки відновили саме навесні Сьогодні 14:33 — Казна та Політика

росія могла почати бити по українській енергетичній інфраструктурі саме навесні з двох причин, пише CNN з посиланням на українських фахівців.

Директор київського Центру досліджень енергетичної промисловості (EIRC) Олександр Харченко вважає, що країні-агресору потрібно було накопичити зброю і зібрати необхідні розвідувальні дані для цих ударів.

«Ця стратегія явно розроблялася довго, вони витратили багато часу на її розробку, вони явно збирали розвіддані і дуже ретельно готувалися до цих атак», — сказав він журналістам.

По-друге, москва могла чекати, коли електростанції будуть менш захищені засобами протиповітряної оборони. Президент аналітичного центру з питань енергетики DiXi Group Олена Павленко вважає, що перед зимою Україна добре захистила енергетичну інфраструктуру, проте навесні могла перемістити частину ППО на лінію фронту.

«Це не помилка, це просто розстановка пріоритетів. Ми подумали, що якщо зима закінчиться, то, можливо, ми зможемо використовувати систему ППО в інших місцях», — сказала вона.

Удари по енергетиці: що відомо

Нагадаємо, росія відновила масовані обстріли критичної інфраструктури країни. Цього разу удари наносяться не в найхолоднішу пору року, як очікувалося раніше.

Під час масованої ракетної атаки 22 березня війська рф вдарили по Дніпровській ГЕС, зупинивши її роботу. Вже 11 квітня окупанти повністю знищили Трипільську ТЕС у Київській області.

Раніше в ДТЕК попередили, що на тлі російських атак в Україні знову можуть запровадити графіки відключень електроенергії.

УНІАН За матеріалами:

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