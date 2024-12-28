Учителі з 1 січня будуть отримувати щомісячну доплату «на руки» — Finance.ua
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Учителі з 1 січня будуть отримувати щомісячну доплату «на руки»

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Учителі з 1 січня будуть отримувати щомісячну доплату «на руки»
Учителі з 1 січня будуть отримувати щомісячну доплату «на руки»
Українські вчителі з початку наступного року будуть отримувати доплату до заробітної плати. А вже з вересня вона подвоїться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Шмигаль пояснив, що уряд ухвалив відразу калька проектів для розвитку освіти. Одна з таких програм — «Вчительська доплата».
«Сьогодні розподіляємо субвенцію в розмірі 4,6 млрд гривень на перше півріччя наступного року, аби з січня всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату в розмірі 1000 гривень «на руки» після сплати податків. З 1 вересня це буде вже 2000 гривень «на руки», — розповів Шмигаль.
Куди ще будуть виділені кошти:
  • 1,2 млрд гривень передбачили на закупівлю шкільних автобусів по всій Україні. Нині ухвалюється рішення про виділення 1,6 млрд гривень субвенції місцевим бюджетам на закупівлю наступного року шкільних автобусів.
  • 2,8 млрд гривень виділили на програму безкоштовного гарячого харчування для дітей молодших класів. Це одна з програм, яку ми запроваджуємо в межах «Зимової підтримки».
  • 305 млн гривень субвенції у 2025 році розподілили на підтримку дітей з особливими освітніми потребами.
  • 150 млн гривень субвенції виділили для регіонів на підвищення кваліфікації вчителів. Це частина програми «Нова Українська Школа», яка буде продовжена наступного року.
За матеріалами:
РБК-Україна
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