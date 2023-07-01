Учені показали, як зміниться вигляд віддаленого працівника до 2100 року (фото) — Finance.ua
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Учені показали, як зміниться вигляд віддаленого працівника до 2100 року (фото)

Особисті фінанси
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Зізнаємося, це видовище не для слабодухих. Гротескна модель має набряклі, з темними колами очі, горбату спину та, імовірно, психічні проблеми. Work.ua розповідає подробиці та показує знімки.
Учені показали, як зміниться вигляд віддаленого працівника до 2100 року (фото)
До пандемії Covid-19 робота з дому була рідкістю, це зараз вона стала нормою для мільйонів людей. Але гротескна модель віддаленого працівника майбутнього, яку представила команда Furniture At Work, зовсім не надихає працювати на віддаленці.
Учені показали, як зміниться вигляд віддаленого працівника до 2100 року (фото)
Як повідомляє Daily Mail, модель на ім'я Анна, має горбату спину, червоні набряклі очі з темними колами та схожі на кігті пальці. Вона згорбилася через те, що працювала з ліжка, її очі почервоніли й болять від того, що вона весь день дивилася на екран комп’ютера. Крім того, фахівці наголошують, що вона має потенційні проблеми з психічним здоров’ям, зайву вагу та слабкий імунітет.
Через отримані дані експерти в галузі охорони здоров’я закликають віддалених працівників дбати про своє фізичне і ментальне здоров’я під час роботи вдома: займатися спортом, робити регулярні перерви, щоб розтягнути м’язи спин та шиї.
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За матеріалами:
Finance.ua
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