Uber запустив безкоштовні поїздки до кордону з Польщею — Finance.ua

Uber запустив безкоштовні поїздки до кордону з Польщею

Вчора 20:34 — Особисті фінанси

Uber запустив безкоштовні поїздки до кордону з Польщею

З червня 2022 року Uber запускає сервіс Uber Aid Shuttle у Львові. За допомогою нього юзери зможуть дістатися до кордону з Польщею та у зворотному напрямку.

Про це пише Ain.ua.

Як це працює

Послуга Uber Aid Shuttle доступна за маршрутом Львів — Шегині — Львів.

Як повідомляється, з Uber Aid Shuttle користувачі можуть забронювати до 4 місць у комфортабельному автобусі через додаток Uber у Львові. Місце відправлення — Львівський Приміський вокзал.

Поїздки за маршрутом з послугою — безкоштовні.

Як прокоментували в Uber, запуск послуги Uber Aid Shuttle у Львові має на меті допомогу у покритті необхідні транспортних потреб від Львова до прикордонного переходу Шегині та підтримку місцевим громадам впоратися з нестачею палива. Послугу назвали «тимчасовою».

«Uber продовжує підтримувати українські громади, у зв’язку з нестачею палива, тож ми раді повідомити про запуск нової ініціативи Uber Aid Shuttle у Львові. Це тимчасове рішення, яке допоможе людям легше пережити наявну паливну кризу та комфортно повернутися до України», — додає Івона Крук, представник Uber.

Нагадаємо, станом на 2 червня 2022 року Uber продовжує працювати у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку, Рівному та Кременчуці.

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