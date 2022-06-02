Uber запустив безкоштовні поїздки до кордону з Польщею — Finance.ua
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Uber запустив безкоштовні поїздки до кордону з Польщею

Вчора 20:34Особисті фінанси
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Uber запустив безкоштовні поїздки до кордону з ПольщеюUber запустив безкоштовні поїздки до кордону з Польщею
З червня 2022 року Uber запускає сервіс Uber Aid Shuttle у Львові. За допомогою нього юзери зможуть дістатися до кордону з Польщею та у зворотному напрямку.
Про це пише Ain.ua.

Як це працює

  • Послуга Uber Aid Shuttle доступна за маршрутом Львів — Шегині — Львів.
  • Як повідомляється, з Uber Aid Shuttle користувачі можуть забронювати до 4 місць у комфортабельному автобусі через додаток Uber у Львові. Місце відправлення — Львівський Приміський вокзал.
  • Поїздки за маршрутом з послугою — безкоштовні.
Як прокоментували в Uber, запуск послуги Uber Aid Shuttle у Львові має на меті допомогу у покритті необхідні транспортних потреб від Львова до прикордонного переходу Шегині та підтримку місцевим громадам впоратися з нестачею палива. Послугу назвали «тимчасовою».
«Uber продовжує підтримувати українські громади, у зв’язку з нестачею палива, тож ми раді повідомити про запуск нової ініціативи Uber Aid Shuttle у Львові. Це тимчасове рішення, яке допоможе людям легше пережити наявну паливну кризу та комфортно повернутися до України», — додає Івона Крук, представник Uber.
Нагадаємо, станом на 2 червня 2022 року Uber продовжує працювати у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку, Рівному та Кременчуці.
За матеріалами: Ain.Ua
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