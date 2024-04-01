У зв’язку з прогнозованою девальвацією рубля в рф планують робити гроші з компосту — Finance.ua
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У зв’язку з прогнозованою девальвацією рубля в рф планують робити гроші з компосту

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У зв’язку з прогнозованою девальвацією рубля в рф планують робити гроші з компосту
У зв’язку з прогнозованою девальвацією рубля в рф планують робити гроші з компосту
В планах росії здійснити прорив у фінансовій сфері, використовуючи звичайний компост як засіб для розрахунків.
Влада рф вирішила розвивати новий метод економічного відродження у зв’язку з надзвичайною нестабільністю рубля.
Під керівництвом кремлівських економістів, науковців та екологів, розроблена програма «Компост для капіталу», яка дозволить робити російські рублі саме з компосту. За цією програмою, навіть громадяни зможуть заробляти гроші, продаючи свої власні відходи для виробництва рублів нового зразка.
За словами прессекретаря Кремля Пескова, «це відмінний спосіб розв’язання економічних проблем країни, а також демонстрація можливостей великої держави».
«Ми перетворимо росію на світового лідера у сфері рублів з компосту. Наші громадяни вже чекають, коли це можна буде втілити в життя», — заявив він.
Згідно з інформацією, ще до кінця року кожен громадянин рф отримає свій власний горщик, за допомогою якого зможе долучитися до програми «Компост для капіталу».
Перші експериментальні лабораторії вже запущені у різних регіонах країни. Авторитетне російське ЗМІ «росія-1» повідомляє, що часто саме українські дрони атакують такі лабораторії, щоб не дати рф розвинутися за цим напрямом.
Чи зможе росія навчитися робити з компосту гроші - побачимо. І хоча це жартівлива новина до 1 квітня, дуже хочемо вірити, що рубль в перспективі й зовсім зникне разом з країною-агресоркою росією.
За матеріалами:
Finance.ua
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