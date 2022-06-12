У жовтні Україні може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю, — Шмигаль — Finance.ua

У жовтні Україні може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю, — Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Федеральним міністром з питань продовольства та сільського господарства Німеччини Джемом Оздеміром. Серед іншого, сторони обговорили нову економічну стратегію України та військову блокаду росією українських портів.
Шмигаль розповів Оздеміру про нову економічну стратегію України, яка складається з низки програм, зокрема підтримки переробної та аграрної промисловості.
«Надання грантів малим і середнім підприємцям на розвиток цих галузей стало б сильним поштовхом для української економіки. Не менш важливо якомога швидше відновити інфраструктуру у звільнених регіонах, щоб забезпечити нормальну логістику та роботу підприємств. Розраховуємо, що Німеччина всебічно долучиться до відновлення України», — йдеться у повідомленні.
Також підіймалися питання військової блокади росією українських портів і продовольчої кризи, яка загрожує світові внаслідок цього. Шмигаль наголосив, що агресор навмисно руйнує сільськогосподарські об’єкти, як, наприклад, другий найбільший зерновий термінал України в Миколаєві кілька днів тому.
«За попередніми оцінками, у жовтні нам може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю — для 10-15 млн тонн. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ. Тож наголосив, що допомога Німеччини була б цінною та своєчасною», — додав прем’єр-міністр.
Зокрема, за його словами, Україна може зробити суттєвий внесок в економічний розвиток Європи, гарантувати європейську продовольчу безпеку, сприяти пришвидшенню «зеленого» переходу та цифровізації Європи.