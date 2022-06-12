У жовтні Україні може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю, — Шмигаль — Finance.ua
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У жовтні Україні може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю, — Шмигаль

Вчора 04:24Аграрний ринок
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У жовтні Україні може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю, — ШмигальУ жовтні Україні може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю, — Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Федеральним міністром з питань продовольства та сільського господарства Німеччини Джемом Оздеміром. Серед іншого, сторони обговорили нову економічну стратегію України та військову блокаду росією українських портів.
Про це український прем’єр повідомив у Telegram.
Шмигаль розповів Оздеміру про нову економічну стратегію України, яка складається з низки програм, зокрема підтримки переробної та аграрної промисловості.
«Надання грантів малим і середнім підприємцям на розвиток цих галузей стало б сильним поштовхом для української економіки. Не менш важливо якомога швидше відновити інфраструктуру у звільнених регіонах, щоб забезпечити нормальну логістику та роботу підприємств. Розраховуємо, що Німеччина всебічно долучиться до відновлення України», — йдеться у повідомленні.
Також підіймалися питання військової блокади росією українських портів і продовольчої кризи, яка загрожує світові внаслідок цього. Шмигаль наголосив, що агресор навмисно руйнує сільськогосподарські об’єкти, як, наприклад, другий найбільший зерновий термінал України в Миколаєві кілька днів тому.
«За попередніми оцінками, у жовтні нам може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю — для 10-15 млн тонн. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ. Тож наголосив, що допомога Німеччини була б цінною та своєчасною», — додав прем’єр-міністр.
Зокрема, за його словами, Україна може зробити суттєвий внесок в економічний розвиток Європи, гарантувати європейську продовольчу безпеку, сприяти пришвидшенню «зеленого» переходу та цифровізації Європи.
За матеріалами: Діло
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