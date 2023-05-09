У Зеленського закликали заборонити росіянам відвідувати країни Європи — Finance.ua
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У Зеленського закликали заборонити росіянам відвідувати країни Європи

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В Офісі президента України закликають союзників заборонити громадянам рф відвідувати країни Європи. Щоб кожен росіянин відчув ціну війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
«росіянам необхідно заборонити відвідувати країни Європи. Санкції мають бути жорсткими, щоб кожен з них відчув на собі ціну війни», — написав Єрмак.
Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну європейські країни продовжують ускладнювати подорожі російським туристам. Зокрема, нещодавно в Болгарії посилили вимоги до видачі багаторазових віз росіянам.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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