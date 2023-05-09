У Зеленського закликали заборонити росіянам відвідувати країни Європи — Finance.ua

У Зеленського закликали заборонити росіянам відвідувати країни Європи Сьогодні 14:34

В Офісі президента України закликають союзників заборонити громадянам рф відвідувати країни Європи. Щоб кожен росіянин відчув ціну війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

«росіянам необхідно заборонити відвідувати країни Європи. Санкції мають бути жорсткими, щоб кожен з них відчув на собі ціну війни», — написав Єрмак.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну європейські країни продовжують ускладнювати подорожі російським туристам. Зокрема, нещодавно в Болгарії посилили вимоги до видачі багаторазових віз росіянам.

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