У Зеленського назвали єдиний варіант гарантій безпеки для росії — Finance.ua

У Зеленського назвали єдиний варіант гарантій безпеки для росії
росія може отримати гарантії безпеки для себе лише після програшу у війні, політичної трансформації через бунти та суду над путіним.
Про це написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.
«Дивна людина, яка розв’язала масштабну війну і масовий геноцид українців, говорить про готовність обговорювати гарантії безпеки для України, якщо будуть виконані гарантії безпеки росії», — розповів радник керівника ОПЗа словами радника, історично склалося так, що для росії є лише один спосіб отримати гарантії безпеки:
- програш війни,
- вихід з України та повернення вкраденого суверенітету,
- політична трансформація через бунти та лава підсудних для автора масових вбивств.
Напередодні путін заявив, що готовий говорити про гарантії безпеки для України, але проти її вступу в НАТО, бо це підриває безпеку рф.
Тим часом Зеленський пояснив, чому виключає переговори з путіним — рjсійський диктатор неадекватний, тому будь які переговори з ним не мають сенсу. Раніше у Білому домі заявляли, що президент США Джо Байден готовий до особистої зустрічі з путіним, якщо той буде серйозно настроєний на переговори.
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