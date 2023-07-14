У Зеленського назвали єдиний варіант гарантій безпеки для росії — Finance.ua
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У Зеленського назвали єдиний варіант гарантій безпеки для росії

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росія може отримати гарантії безпеки для себе лише після програшу у війні, політичної трансформації через бунти та суду над путіним.
Про це написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.
«Дивна людина, яка розв’язала масштабну війну і масовий геноцид українців, говорить про готовність обговорювати гарантії безпеки для України, якщо будуть виконані гарантії безпеки росії», — розповів радник керівника ОПЗа словами радника, історично склалося так, що для росії є лише один спосіб отримати гарантії безпеки:
  • програш війни,
  • вихід з України та повернення вкраденого суверенітету,
  • політична трансформація через бунти та лава підсудних для автора масових вбивств.
Напередодні путін заявив, що готовий говорити про гарантії безпеки для України, але проти її вступу в НАТО, бо це підриває безпеку рф.
Тим часом Зеленський пояснив, чому виключає переговори з путіним — рjсійський диктатор неадекватний, тому будь які переговори з ним не мають сенсу. Раніше у Білому домі заявляли, що президент США Джо Байден готовий до особистої зустрічі з путіним, якщо той буде серйозно настроєний на переговори.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
ua.news
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