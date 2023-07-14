У Зеленського назвали єдиний варіант гарантій безпеки для росії — Finance.ua

У Зеленського назвали єдиний варіант гарантій безпеки для росії Сьогодні 14:23

росія може отримати гарантії безпеки для себе лише після програшу у війні, політичної трансформації через бунти та суду над путіним.

Про це написав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter

«Дивна людина, яка розв’язала масштабну війну і масовий геноцид українців, говорить про готовність обговорювати гарантії безпеки для України, якщо будуть виконані гарантії безпеки росії», — розповів радник керівника ОПЗа словами радника, історично склалося так, що для росії є лише один спосіб отримати гарантії безпеки:

програш війни,

вихід з України та повернення вкраденого суверенітету,

політична трансформація через бунти та лава підсудних для автора масових вбивств.

Напередодні путін заявив, що готовий говорити про гарантії безпеки для України, але проти її вступу в НАТО, бо це підриває безпеку рф.

Тим часом Зеленський пояснив, чому виключає переговори з путіним — рjсійський диктатор неадекватний, тому будь які переговори з ним не мають сенсу. Раніше у Білому домі заявляли , що президент США Джо Байден готовий до особистої зустрічі з путіним, якщо той буде серйозно настроєний на переговори.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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