У застосунку Резерв+ тимчасово не працюють деякі сервіси Сьогодні 10:20

Обмеження не впливають на вже чинні відстрочки

У застосунку Резерв+ тимчасово призупинили роботу окремих сервісів, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Які послуги тимчасово недоступні

Таке рішення ухвалили, щоб уникнути помилок під час обробки заяв через некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери.

Тимчасово можуть бути недоступними:

подання заяви на відстрочку на підставі інвалідності;

оновлення даних про інвалідність онлайн;

перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП.

Що це означає для користувачів

У відомстві наголосили, що обмеження не впливають на вже чинні відстрочки та не скасовують право на відстрочку за наявності законних підстав.

Після відновлення стабільного обміну даними послуги знову стануть доступними в Резерв+.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в застосунку «Резерв+» з’явилося важливе оновлення — статус «оперативний резерв», наявність якого робить неможливим отримання бронювання від мобілізації. До військового оперативного резерву зараховують осіб, які:

вже мають бойовий або службовий досвід;

пройшли базову загальновійськову підготовку (БЗВП);

мають затребувану військову спеціальність;

віком від 45 до 60 років, яких можуть залучати для підсилення територіальної оборони.

Наявність такої позначки в застосунку означає, що держава розглядає цих громадян як пріоритетний ресурс для армії.

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