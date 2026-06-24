У застосунку Резерв+ тимчасово не працюють деякі сервіси
Які послуги тимчасово недоступні
- подання заяви на відстрочку на підставі інвалідності;
- оновлення даних про інвалідність онлайн;
- перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП.
Що це означає для користувачів
- вже мають бойовий або службовий досвід;
- пройшли базову загальновійськову підготовку (БЗВП);
- мають затребувану військову спеціальність;
- віком від 45 до 60 років, яких можуть залучати для підсилення територіальної оборони.
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