У Запорізькій області стартує проєкт побудови сучасних електромереж — Finance.ua

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У Запорізькій області стартує проєкт побудови сучасних електромереж

Фондовий ринок
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У Запорізькій області стартує проєкт побудови сучасних електромереж
У Запорізькій області стартує проєкт побудови сучасних електромереж
На виконання підписаного міністром енергетики України Германом Галущенком Меморандуму про співпрацю з французькою компанією EDF International Networks у Міненерго відбулася зустріч щодо реалізації пілотного проєкту співпраці - плану розвитку сучасних розподільних мереж електроенергії для Запорізької області.
Про це повідомили в Міненерго.
«Системи розподілу — один з видів об'єктів енергетичної інфраструктури, який зазнав найбільших пошкоджень внаслідок російських атак. Економічна відбудова країни ставить високі вимоги і до майбутніх мереж. Вони мають бути стійкими, гнучкими, ефективними і надійними, інтегрованими відповідно до потреб розбудови нових об'єктів економіки та генерації, зокрема ВДЕ, і задовольняти у повному обсязі попит на розподіл електроенергії. Співпраця з нашими французькими партнерами допоможе реалізувати відповідні завдання та наблизити стандарти послуг з розподілу до найкращих показників міжнародних практик», — зазначив Ярослав Демченков.
Після успішної реалізації пілотного проєкту в Запорізькій області відповідний досвід співпраці для відновлення розподільних мереж планується впровадити і в інших регіонах України.
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«Реалізація „Дорожньої карти інтелектуальних мереж для України“ у Запорізькій області є великим викликом і великою можливістю. Це може стати вітриною відбудови доступних мереж майбутнього з якісними клієнтськими послугами і операціями. Важливо забезпечити фізичний розвиток мереж, оптимізувати операційні витрати, при цьому підвищуючи ефективність мереж і мінімізувавши втрати електроенергії», - наголосив заступник міністра.
За словами Ярослава Демченкова, інвестиції у розвиток систем розподілу сприятимуть також залученню коштів для суміжних сервісів, наприклад, розвитку систем накопичення енергії, балансування, мікромереж та електромобільності.
Нагадаємо, у червні 2023 року в межах робочого візиту міністра енергетики України Германа Галущенка до Парижу Міненерго і провідна компанія на світовому ринку з розподілу електроенергії EDF International Networks уклали Меморандум про співпрацю.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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