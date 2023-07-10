У Запорізькій області стартує проєкт побудови сучасних електромереж — Finance.ua

У Запорізькій області стартує проєкт побудови сучасних електромереж Сьогодні 12:21 — Фондовий ринок

У Запорізькій області стартує проєкт побудови сучасних електромереж

На виконання підписаного міністром енергетики України Германом Галущенком Меморандуму про співпрацю з французькою компанією EDF International Networks у Міненерго відбулася зустріч щодо реалізації пілотного проєкту співпраці - плану розвитку сучасних розподільних мереж електроенергії для Запорізької області.

Про це повідомили в Міненерго.

«Системи розподілу — один з видів об'єктів енергетичної інфраструктури, який зазнав найбільших пошкоджень внаслідок російських атак. Економічна відбудова країни ставить високі вимоги і до майбутніх мереж. Вони мають бути стійкими, гнучкими, ефективними і надійними, інтегрованими відповідно до потреб розбудови нових об'єктів економіки та генерації, зокрема ВДЕ, і задовольняти у повному обсязі попит на розподіл електроенергії. Співпраця з нашими французькими партнерами допоможе реалізувати відповідні завдання та наблизити стандарти послуг з розподілу до найкращих показників міжнародних практик», — зазначив Ярослав Демченков.

Після успішної реалізації пілотного проєкту в Запорізькій області відповідний досвід співпраці для відновлення розподільних мереж планується впровадити і в інших регіонах України.

«Реалізація „Дорожньої карти інтелектуальних мереж для України“ у Запорізькій області є великим викликом і великою можливістю. Це може стати вітриною відбудови доступних мереж майбутнього з якісними клієнтськими послугами і операціями. Важливо забезпечити фізичний розвиток мереж, оптимізувати операційні витрати, при цьому підвищуючи ефективність мереж і мінімізувавши втрати електроенергії», - наголосив заступник міністра.

За словами Ярослава Демченкова, інвестиції у розвиток систем розподілу сприятимуть також залученню коштів для суміжних сервісів, наприклад, розвитку систем накопичення енергії, балансування, мікромереж та електромобільності.

Нагадаємо, у червні 2023 року в межах робочого візиту міністра енергетики України Германа Галущенка до Парижу Міненерго і провідна компанія на світовому ринку з розподілу електроенергії EDF International Networks уклали Меморандум про співпрацю.

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