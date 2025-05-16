У єврозоні окреслили терміни запуску цифрового євро — Finance.ua

У єврозоні окреслили терміни запуску цифрового євро Сьогодні 20:40 — Криптовалюта

У єврозоні окреслили терміни запуску цифрового євро

Європейський центральний банк сподівається ухвалити всі політичні рішення до початку наступного року для випуску цифрового євро, а потім йому знадобиться два-три роки для запуску валюти.

Про це заявив у четвер член правління ЄЦБ П’єро Чіполлоне, передає Reuters.

ЄЦБ працює над цифровою версією євро вже багато років, але прогрес йде повільніше, ніж очікувалося, в основному через те, що законодавство, щоб дозволити банку розпочати роботу, усе ще не ухвалене, зазначає видання.

Однак фінансові потрясіння після обрання Дональда Трампа президентом США, як зауважується, посилили терміновість, на тлі того, як Європа покладається на великі американські компанії для більшості цифрових платежів, що є потенційною вразливістю.

«Я сподіваюся, що все буде зроблено до початку наступного року, на початку наступного року. Нам потрібне законодавство, і після цього двох-трьох років буде достатньо, щоб запустити цифровий євро», — сказав Чіполлоне на конференції, коли його запитали про терміни розробки правової бази.

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На відміну від карткових платежів, таких як Visa або Mastercard, споживачі, що розплачуються цифровими грошима, як повідомляється, матимуть пряме право вимоги до центрального банку, і їх кошти будуть аналогічні за функціями та безпекою до готівки.

Це, як зазначається, дозволить клієнтам здійснювати прямі платежі як в онлайн, так і в офлайн-форматах.

Чіполлоне сказав, що ключовою перешкодою є отримання політичної угоди від держав-членів ЄС, але це може бути досягнуто до літа. Робота Європейського парламенту може тривати трохи більше часу, додав він.

На запитання, чи міг би Трамп прискорити цей процес, голова французького центрального банку Франсуа Віллеруа де Гало, виступаючи на тому ж заході, сказав, що це посилило рішучість ЄЦБ.

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