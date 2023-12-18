У Європі з’являться дешеві китайські електромобілі — Finance.ua

У Європі з’являться дешеві китайські електромобілі Сьогодні 01:42 — Технології&Авто

У Європі з’являться дешеві китайські електромобілі

Китайський виробник електромобілів Nio запустить свій дешевий бренд Firefly в Європі в 2024 році, на рік раніше, ніж повідомлялося раніше, а другий дешевий бренд, можливо, буде запущено після 2025 року.

Про це стало відомо із виступу президента компанії.

«Обидва бренди, другий з яких отримав назву Alps, випускатимуть сімейні автомобілі, а Firefly запропонує менші моделі», — сказав Ліхун Цінь на пресконференції.

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Хвиля китайських виробників електромобілів розширюється в Європі, оскільки попит усередині країни сповільнюється, і вони прагнуть отримати вигоду від цінової переваги порівняно із західними конкурентами, які повільніше впроваджують нову технологію.

Проте Європейський Союз проводить розслідування щодо китайського імпорту електромобілів, щоб з’ясувати, чи він порушує правила конкуренції.

Nio, яка зараз конкурує з електромобілями, пропонованими BMW і Mercedes-Benz за ціною вище 298 000 юанів (42 000 доларів США) у Китаї, зіткнулася зі збитками, що зростають через цінову війну, розпочату Tesla.

Ampercar За матеріалами:

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