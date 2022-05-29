У Європі вигадали, як менше витрачати пального — Finance.ua
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У Європі вигадали, як менше витрачати пального

Вчора 04:43Технології&Авто
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У Євросоюзі хочуть, щоб водії їздили повільніше, що допоможе заощаджувати бензин та дизельне пальне. На країни Європи насувається дефіцит пального, оскільки вони до кінця 2022 хочуть повністю припинити імпорт нафти з росії.
Наразі Євросоюз проводить відповідні консультації з країнами-учасницями. Пропонується обмежити швидкість на позначці 100 км/год. Остаточного рішення про обмеження швидкості у всіх європейських країнах ще не ухвалено.
Обмеження швидкості зараз є однією з найактуальніших тем у Німеччині. Там екологи та деякі політики вже давно хочуть обмежити швидкість на автобанах до 130 км/год. Німецькі автомобільні клуби проти такого заходу.
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Так, Automobilclub von Deutschland, один із найстаріших автомобільних клубів Німеччини, вважає, що якщо ввести обмеження швидкості для зниження витрати пального, то ефекту від цього буде дуже мало і це не вбереже від можливого дефіциту бензину та дизельного пального.
Міністр енергетики Люксембургу Турмес вважає, що у Євросоюзі потрібно запровадити загальноєвропейське скоординоване обмеження швидкості. Багато європейців так і роблять самостійно через рекордні ціни на пальне.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: MMR
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