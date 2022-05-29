У Європі вигадали, як менше витрачати пального — Finance.ua

У Європі вигадали, як менше витрачати пального

У Євросоюзі хочуть, щоб водії їздили повільніше, що допоможе заощаджувати бензин та дизельне пальне. На країни Європи насувається дефіцит пального, оскільки вони до кінця 2022 хочуть повністю припинити імпорт нафти з росії.

Наразі Євросоюз проводить відповідні консультації з країнами-учасницями. Пропонується обмежити швидкість на позначці 100 км/год. Остаточного рішення про обмеження швидкості у всіх європейських країнах ще не ухвалено.

Обмеження швидкості зараз є однією з найактуальніших тем у Німеччині. Там екологи та деякі політики вже давно хочуть обмежити швидкість на автобанах до 130 км/год. Німецькі автомобільні клуби проти такого заходу.

Так, Automobilclub von Deutschland, один із найстаріших автомобільних клубів Німеччини, вважає, що якщо ввести обмеження швидкості для зниження витрати пального, то ефекту від цього буде дуже мало і це не вбереже від можливого дефіциту бензину та дизельного пального.

Міністр енергетики Люксембургу Турмес вважає, що у Євросоюзі потрібно запровадити загальноєвропейське скоординоване обмеження швидкості. Багато європейців так і роблять самостійно через рекордні ціни на пальне.

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