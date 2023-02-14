У ЄС заборонили випуск автомобілів із класичним двигуном з 2035 року — Finance.ua

У ЄС заборонили випуск автомобілів із класичним двигуном з 2035 року
Європейський парламент (ЄП) затвердив нову мету щодо скорочення викидів CO2 для нових легкових автомобілів і легких комерційних транспортних засобів.
Про це йдеться у пресрелізі ЄП.
Зазначається, що 340 голосами «за», 279 «проти» та 21 утримався депутати Європарламенту схвалили угоду, досягнуту з Радою ЄС щодо перегляду стандартів викидів CO2 для нових автомобілів і мікроавтобусів відповідно до посилених кліматичних амбіцій ЄС.
Законодавство регулює шлях до нульових викидів CO2 для нових легкових автомобілів і легких комерційних транспортних засобів у 2035 році (мета — для всього автопарку ЄС скоротити викиди CO2 від нових автомобілів і мікроавтобусів на 100% порівняно з 2021 роком).
Проміжні цілі скорочення викидів до 2030 року встановлені на 55% для легкових автомобілів і 50% для мікроавтобусів.
Після остаточного голосування на пленарному засіданні Європарламенту текст також має бути офіційно схвалений Радою ЄС, перш ніж він буде опублікуваний в Офіційному журналі ЄС.
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