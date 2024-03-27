У ЄС п’ята держава підвищить мінімальну зарплату до понад 2 тисяч євро — Finance.ua

У ЄС п’ята держава підвищить мінімальну зарплату до понад 2 тисяч євро Сьогодні 19:36 — Світ

У ЄС п’ята держава підвищить мінімальну зарплату до понад 2 тисяч євро

Бельгія підвищить свою мінімальну заробітну плату до 2029,88 євро на місяць, ставши п’ятою державою Євросоюзу, де Євростат реєструє «мінімалку» у понад 2000 євро на місяць.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Euractiv

Цього разу мінімальну місячну зарплату підвищать на 35,70 євро і ще на стільки ж — у 2026 році, коли вона складе 2065,58 євро брутто.

Після Люксембургу із мінімальною зарплатою 2570,93 євро/місяць, Ірландії (2146,30 євро/місяць), Нідерландів (2070,12 євро/місяць) і Німеччини (2054,00 євро/місяць) Бельгія буде на 5 місці в рейтингу країн із найбільшими мінімальними зарплатами у Європі.

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Наступною країною в цьому рейтингу є Франція, де підвищення 1 січня 2024 року привело місячну мінімальну зарплату до 1766,92 євро брутто.

З 22 країн-членів ЄС, у яких дані фіксує Євростат, дев’ять мають мінімальну заробітну плату вищу за 1000 євро на місяць, тоді як три — Болгарія, Румунія та Угорщина — мають меншу за 700 євро.

У Бельгії франкомовна соціалістична партія (PS/S&D) хоче збільшити підвищення «мінімалки» до 2800 євро на місяць, як зазначено у її передвиборчій програмі.

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Європейська правда За матеріалами:

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