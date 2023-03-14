У ЄС хочуть запровадити загальні правила та штрафи для водіїв — Finance.ua

У ЄС хочуть запровадити загальні правила та штрафи для водіїв Сьогодні 08:00 — Технології&Авто

Європейський союз готується до зміни правил і штрафів для водіїв. Згідно з новою директивою, яку незабаром планують запровадити, зміни стосуватимуться всіх країн-членів ЄС.

Як працюватимуть нові правила

Як пише Telegram-канал «Німеччина/Україна/Біженці», згідно з 4 директивою ЄС, що готується, якщо у водія заберуть права в одній з європейських країн, наприклад, у Франції або в Італії, він не зможе керувати автомобілем і в інших країнах.

Тобто, якщо ви помилилися в одному місці, покарання послідує за вами й пошириться на всі країни ЄС. Те ж саме з покаранням за керування автомобілем у нетверезому вигляді або під дією заборонених речовин.

При цьому, враховуючи, що в різних країнах ухвалено різні допустимі норми проміле за кермом, передбачається встановити єдині в ЄС межі споживання алкоголю і гармонізувати системи штрафних балів у різних країнах. Однаковим стане термін, на який призупинятимуть дію водійських прав.

Щоб зробити однакові штрафи, Європейському союзу знадобиться загальна база даних для водіїв, яка буде доступною для поліцейських усіх країн-членів ЄС.

Коли запрацюють нові правила

Четверта директива про водійські права буде опублікована ближче до кінця березня. Після публікації документ повинен буде пройти процес затвердження парламентом ЄС.

Передбачається, що затвердження документа займе кілька місяців, можливо, до кінця 2023 року.

Після того як директиву затвердять, країнам ЄС доведеться впровадити її на місцях. Спочатку мають бути ухвалені відповідні закони та постанови.

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