У YASNO розповіли про ситуацію з відключеннями світла в Києві — Finance.ua
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У YASNO розповіли про ситуацію з відключеннями світла в Києві

Енергетика
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Як повідомив директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко, дефіцит у системі все ще залишається значним, хоча сьогодні мали дещо більші ліміти і в Києві були у графіках. На 23.01.23 такі обмеження:
  • Київ: 948 МВт вдень і 608 МВт вночі. Це дозволить забезпечити 65% потреби в електроенергії у пікові години. Тобто будемо залишатися в графіках.
  • Дніпро та область: 1149 МВт вдень, 1009 МВт на ніч, забезпечується 52% потреб електроенергії області. Обмеження вищі, ніж сьогодні.
"За будь-яких умов — економте. Стає холодніше, споживання росте, а енергосистема ще не настільки відновлена, щоб витримувати значні навантаження",- написав він..
За матеріалами:
Finance.ua
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