У YASNO розповіли про ситуацію з відключеннями світла в Києві — Finance.ua

У YASNO розповіли про ситуацію з відключеннями світла в Києві Сьогодні 10:15 — Енергетика

Як повідомив директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко, дефіцит у системі все ще залишається значним, хоча сьогодні мали дещо більші ліміти і в Києві були у графіках. На 23.01.23 такі обмеження:

Київ: 948 МВт вдень і 608 МВт вночі. Це дозволить забезпечити 65% потреби в електроенергії у пікові години. Тобто будемо залишатися в графіках.

Дніпро та область: 1149 МВт вдень, 1009 МВт на ніч, забезпечується 52% потреб електроенергії області. Обмеження вищі, ніж сьогодні.

"За будь-яких умов — економте. Стає холодніше, споживання росте, а енергосистема ще не настільки відновлена, щоб витримувати значні навантаження",- написав він..

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