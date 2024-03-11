У Японії стартувало виробництво «літаючих автомобілів» — Finance.ua

У Японії стартувало виробництво «літаючих автомобілів»
Компанія Suzuki спільно зі SkyDrive оголосила про початок виробництва «літаючих автомобілів».
Як повідомляє Suzuki, угода про випуск SkyDrive SD-05 була підписана ще у жовтні минулого року. Виробничі потужності розміщені у місті Івата префектури Сідзуока.
SkyDrive SD-05 представляє собою компактний електричний літальний апарат вертикального зльоту та посадки. У ньому можуть розміститись пілот та двоє пасажирів.
Максимальна крейсерська швидкість нового виду транспорту становить 100 км/год. Однією підзарядки вистачає, що пролетіти приблизно 10 км.
Як передбачається, SkyDrive SD-05 використовуватиметься наступного року на виставці Expo-2025 в Осаці як аеротаксі. Потім їх зможуть придбати і приватні клієнти. Suzuki та Skydrive планують виробляти близько 100 таких літальних апаратів на рік.
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