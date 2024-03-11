У Японії стартувало виробництво «літаючих автомобілів» — Finance.ua

У Японії стартувало виробництво «літаючих автомобілів» Сьогодні 01:13 — Технології&Авто

У Японії стартувало виробництво «літаючих автомобілів», Фото: skydrive2020.com

Компанія Suzuki спільно зі SkyDrive оголосила про початок виробництва «літаючих автомобілів».

Як повідомляє Suzuki, угода про випуск SkyDrive SD-05 була підписана ще у жовтні минулого року. Виробничі потужності розміщені у місті Івата префектури Сідзуока.

Фото: skydrive2020.com

SkyDrive SD-05 представляє собою компактний електричний літальний апарат вертикального зльоту та посадки. У ньому можуть розміститись пілот та двоє пасажирів.

Максимальна крейсерська швидкість нового виду транспорту становить 100 км/год. Однією підзарядки вистачає, що пролетіти приблизно 10 км.

Фото: skydrive2020.com

Як передбачається, SkyDrive SD-05 використовуватиметься наступного року на виставці Expo-2025 в Осаці як аеротаксі. Потім їх зможуть придбати і приватні клієнти. Suzuki та Skydrive планують виробляти близько 100 таких літальних апаратів на рік.

УНІАН За матеріалами:

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