У яких європейських країнах найвищі податки для бізнесу

Фото: magnific
У кожній державі розмір податків для бізнесу різний та залежить як від податкової бази, так і від ставки податку на прибуток. Найвищі податки для бізнесу у Європі — на Мальті, а найнижчі — в Угорщині.
Про це свідчать дані Tax Foundation Europe.

У яких країнах податки найвищі

Найбільше податкове навантаження на прибуток компаній зафіксовано на Мальті — 35%.
До країн із найвищими ставками також належать:
  • Німеччина — 30,06%
  • Португалія — 29,5%
  • Італія — 27,8%
Найнижчі ставки податку на прибуток у Європі сплачують в Угорщині (9%), Болгарії (10%), на Кіпрі (12,5%) та в Ірландії (12,5%).
У середньому ставка податку на прибуток у європейських країнах становить 21,6%, що трохи нижче за глобальний показник (23,6%). Для порівняння, у США середній рівень сягає 25,6%.

Як змінюються ставки

Протягом останніх чотирьох десятиліть європейські країни знижували ставки податку на прибуток. Але останніми роками цей показник стабілізувався.
За останній рік підвищили ставки у Литві — з 16% до 17%, а також у Словаччині — з 21% до 24%.
Дві країни, навпаки, знизили ставки:
  • Ісландія — з 21% до 20%;
  • Люксембург — з 24,9% до 23,87%.
Зверніть увагу! Зокрема середні особисті податкові ставки у Європі є дещо іншими. Про це йдеться в статистиці Євростату. Наприклад, у 2024 році вони коливалися від 15,6% на Кіпрі до 39,7% у Бельгії. Зокрема у семи країнах ЄС середні особисті податкові ставки перевищували третину валового доходу.

Які країни збирають найбільше податків із заробітної плати

Раніше Finance.ua писав, що ефективні ставки оподаткування доходу від заробітної плати зросли в 2025 році, особливо для домогосподарств з дітьми.
«Податковий клин для цього типу домогосподарств у 2025 році коливався від 0% у Колумбії до 52,5% у Бельгії, а його середнє значення становило 35,1% від витрат на оплату праці, що являє собою збільшення на 0,15 процентних пунктів (п.п.) порівняно з попереднім роком» — йдеться в повідоленні.
За матеріалами:
Finance.ua
