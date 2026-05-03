У яких європейських країнах найвищі податки для бізнесу

Найбільше податкове навантаження на прибуток компаній зафіксовано на Мальті — 35%.
До країн із найвищими ставками також належать:
Німеччина — 30,06%
Португалія — 29,5%
Італія — 27,8%
Найнижчі ставки податку на прибуток у Європі сплачують в Угорщині (9%), Болгарії (10%), на Кіпрі (12,5%) та в Ірландії (12,5%).
У середньому ставка податку на прибуток у європейських країнах становить 21,6%, що трохи нижче за глобальний показник (23,6%). Для порівняння, у США середній рівень сягає 25,6%.
Як змінюються ставки
Протягом останніх чотирьох десятиліть європейські країни знижували ставки податку на прибуток. Але останніми роками цей показник стабілізувався.
За останній рік підвищили ставки у Литві — з 16% до 17%, а також у Словаччині — з 21% до 24%.
Дві країни, навпаки, знизили ставки:
Ісландія — з 21% до 20%;
Люксембург — з 24,9% до 23,87%.
Зверніть увагу! Зокрема середні особисті податкові ставки у Європі є дещо іншими. Про це йдеться в статистиці Євростату. Наприклад, у 2024 році вони коливалися від 15,6% на Кіпрі до 39,7% у Бельгії. Зокрема у семи країнах ЄС середні особисті податкові ставки перевищували третину валового доходу.
Які країни збирають найбільше податків із заробітної плати
Ефективні ставки оподаткування доходу від заробітної плати зросли в 2025 році, особливо для домогосподарств з дітьми.
«Податковий клин для цього типу домогосподарств у 2025 році коливався від 0% у Колумбії до 52,5% у Бельгії, а його середнє значення становило 35,1% від витрат на оплату праці, що являє собою збільшення на 0,15 процентних пунктів (п.п.) порівняно з попереднім роком» — йдеться в повідоленні.