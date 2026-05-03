У яких європейських країнах найвищі податки для бізнесу

Де в Європі найвищі податки для бізнесу, Фото: magnific

У кожній державі розмір податків для бізнесу різний та залежить як від податкової бази, так і від ставки податку на прибуток. Найвищі податки для бізнесу у Європі — на Мальті, а найнижчі — в Угорщині.

Про це свідчать дані Tax Foundation Europe.

У яких країнах податки найвищі

Найбільше податкове навантаження на прибуток компаній зафіксовано на Мальті — 35%.

До країн із найвищими ставками також належать:

Німеччина — 30,06%

Португалія — 29,5%

Італія — 27,8%

Найнижчі ставки податку на прибуток у Європі сплачують в Угорщині (9%), Болгарії (10%), на Кіпрі (12,5%) та в Ірландії (12,5%).

У середньому ставка податку на прибуток у європейських країнах становить 21,6%, що трохи нижче за глобальний показник (23,6%). Для порівняння, у США середній рівень сягає 25,6%.

Як змінюються ставки

Протягом останніх чотирьох десятиліть європейські країни знижували ставки податку на прибуток. Але останніми роками цей показник стабілізувався.

За останній рік підвищили ставки у Литві — з 16% до 17%, а також у Словаччині — з 21% до 24%.

Дві країни, навпаки, знизили ставки:

Ісландія — з 21% до 20%;

Люксембург — з 24,9% до 23,87%.

Зверніть увагу! Зокрема середні особисті податкові ставки у Європі є дещо іншими. Про це йдеться в статистиці Євростату . Наприклад, у 2024 році вони коливалися від 15,6% на Кіпрі до 39,7% у Бельгії. Зокрема у семи країнах ЄС середні особисті податкові ставки перевищували третину валового доходу.

Які країни збирають найбільше податків із заробітної плати

Раніше Finance.ua писав , що ефективні ставки оподаткування доходу від заробітної плати зросли в 2025 році, особливо для домогосподарств з дітьми.

«Податковий клин для цього типу домогосподарств у 2025 році коливався від 0% у Колумбії до 52,5% у Бельгії, а його середнє значення становило 35,1% від витрат на оплату праці, що являє собою збільшення на 0,15 процентних пунктів (п.п.) порівняно з попереднім роком» — йдеться в повідоленні.

