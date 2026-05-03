Куди поїхати влітку 2026 року: найпопулярніші європейські напрямки Сьогодні 21:18 — Світ

Європейські напрямки, які будуть найпопулярнішими цього літа, Фото: magnific

Маловідомі напрямки стають дедалі популярнішими серед мандрівників. Йдеться про невеликі міста, прибережні та провінційні містечка або столиці, які колись залишалися поза увагою.

Про це пише Time Out, посилаючись на дані Tripadvisor.

Куди поїдуть туристи у 2026 році

Іспанія продовжує залишатися найкращим місцем для літнього відпочинку, і Аліканте посідає перше місце.

Пляжі Барселони та Майорки завжди привертали увагу туристів, але Аліканте неухильно набирає популярність, пропонуючи той самий райський куточок з пальмами, міськими пляжами та бурхливим нічним життям.

Тут також знаходиться невеликий архіпелаг, острів Табарка, який славиться своєю тихою чарівністю та свіжими морепродуктами.

Відзначається, що португальське рибальське селище Алвор посіло друге місце у списку. Селище розташоване в самому серці Алгарве, південного прибережного регіону Португалії, відомого своїми пляжами.

На третьому та четвертому місцях опинилися іспанські курорти — Плайя-де-Пальма та Малага. Популярність Малаги почала зростати понад 20 років тому з відкриттям Музею Пікассо, і з тих пір вона зачаровує мандрівників, які шукають сонця та мистецтва.

Читайте також Найкращі пляжі Європи у 2026 році (інфографіка)

Серед інших популярних напрямків — столиця Польщі Краків, Будапешт з його чудовими купальнями та спа-центрами, а також Дублін для тих, хто шукає більше зелені та пінти Гіннесса замість пляжного піску та сонцезахисного крему.

Найпопулярніші європейські напрямки згідно з індексом літніх подорожей Tripadvisor 2026:

Аліканте, Іспанія

Алвор, Португалія

Плайя-де-Пальма, Майорка, Іспанія

Малага, Іспанія

Ксаміл, Албанія

Краків, Польща

Сітжес, Іспанія

Родос, Греція

Будапешт, Угорщина

Дублін, Ірландія

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.