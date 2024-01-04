У яких країнах ЄС більше підтримують прийом українців (дослідження) — Finance.ua

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У яких країнах ЄС більше підтримують прийом українців (дослідження)

Світ
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У яких країнах ЄС більше підтримують прийом українців (дослідження)
У яких країнах ЄС більше підтримують прийом українців (дослідження)
Рівень підтримки українських біженців у Європі залишається високим. У 2023 році 79% громадян країн ЄС згодні із прийомом втікачів від війни.
Де рівень підтримки українців найвищий — розповіли schengenvisainfo.com.
Рівень підтримки українських біженців у ЄС залишається високим, хоч і знизився порівняно із минулим роком. Схвалюють прийом втікачів від війни 79% громадян країн ЄС (торік було 88%).
Такі результати дослідження «Атлас міграції», яке випустив Спільний дослідницький центр Європейської комісії (JRC). У новому випуску є спеціальний тематичний розділ про тенденції солідарності ЄС щодо переселенців з України.
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Найбільше знизився рівень схвалення прийому українців у Чехії (58% із 77%), Словенії (66% з 89%)та Словаччині (58% із 76%). Єдиною країною, де підтримка українських біженців зросла, стала Данія (з 89% до 90,8%). А найвищий рівень підтримки має Португалія (93,7% проти 96,2% у 2022 році).
У 2023 році за надання прихистку українцям висловлювалася така частка респондентів у країнах ЄС:
  • Фінляндія — 92%;
  • Швеція — 89,3%;
  • Іспанія — 87,9%;
  • Італія — 85,5%;
  • Польща — 84,7%;
  • Румунія — 83,1%%
  • Ірландія — 79,2%;
  • Нідерланди — 78,4%;
  • Угорщина — 77,5%;
  • Франція — 76,4%;
  • Німеччина — 73,6%.
Водночас серед країн ЄС найбільше українських біженців прийняли Німеччина (1 215 365 осіб), Польща (960 620) і Чехія (364 450).
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За матеріалами:
РБК-Україна
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