У якому віці в Європі виходять на пенсію (інфографіка) — Finance.ua
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У якому віці в Європі виходять на пенсію (інфографіка)

Особисті фінанси
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У якому віці в Європі виходять на пенсію (інфографіка)
У якому віці в Європі виходять на пенсію (інфографіка)
Вік виходу на пенсію в Європі — переважно 67 років, що суттєво вище, ніж в Україні. Разом із цим пенсійний вік жителів ЄС залежить не від статі, а від професії та страхового стажу.
У якому віці в Європі виходять на пенсію (інфографіка)
Під час перегляду даних постає питання про актуальну середню тривалість життя і середню очікувану тривалість життя. Закономірності не на нашу користь: якщо в європейських країнах ці показники зростають, то в нас вони, навпаки, знижуються.

Україна

Не все так однозначно з пенсійним віком «60» для українців: до уваги треба брати й трудовий стаж. Так, в Україні право на пенсію за віком у 2024 р. мають особи, яким виповнилося:
  • 60 років — за наявності не менше 31 року страхового стажу;
  • 63 років — за наявності не менше 21 року страхового стажу;
  • 65 років — за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.
Тож, чим менше працюєш — тим довше працюєш. 2028 року потрібно буде мати 35 років стажу, щоб піти на пенсію в 60.
Читайте більше в нашій статті:

Як відбувається розрахунок пенсій у країнах Європи (аналогія з Україною)

Довідка Finance.ua:

  • Станом на 1 квітня в Україні налічувалось 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсій наразі 5743 грн. 12,06% із загальної кількості пенсіонерів отримують виплати понад 10 000 грн.
  • Нагадаємо, за даними ПФУ, найбільші виплати отримають у Києві - 7 848 грн. Друге місце посідає Рівненська область — 7 205 гривень. У першу п’ятірку за розміром пенсії увійшли Донецька (7 017 гривень), Луганська (6 525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривні).
  • Пенсіонери в Україні можуть онлайн перевірити призначення пенсії. Особа, яка має статус пенсіонера, може дізнатися про призначення пенсії онлайн на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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