У якого флагманського смартфона найяскравіший екран — Finance.ua

У якого флагманського смартфона найяскравіший екран
Відомий інсайдер Ice Universe опублікував список флагманських смартфонів із найяскравішими екранами. На першому місці не iPhone 14 Pro.
Смартфон Apple розташувався на другій позиції з 2000 ніт пікової яскравості. А ось перше місце Ice Universe віддав ще не представленому Oppo Find X6 Pro з дисплеєм із максимальною яскравістю понад 2400 ніт.
Далі йдуть Xiaomi 13 (1900 ніт), Vivo X90 Pro+ (1800) і Magic 5 Pro (1800), а також Galaxy S23 Ultra (1750).
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