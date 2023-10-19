У Xiaomi анонсували нову операційну систему HyperOS на заміну MIUI — Finance.ua
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У Xiaomi анонсували нову операційну систему HyperOS на заміну MIUI

Технології&Авто
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17 жовтня 2023 року CEO китайської Xiaomi Лей Цзунь оголосив про нову операційну систему для мобільних пристроїв HyperOS, яка замінить традиційну MIUI. Вона працювала у пристроях Xiaomi більше 13 років.
Про це пише Ain.ua.
HyperOS працюватиме на пристроях Xiaomi 14 і далі, починаючи з листопада або грудня 2023 року. Спочатку в Китаї, а потім обіцяють міжнародний запуск, але він відбудеться уже 2024 року.
Загалом про нову операційку озвучують мало деталей. У компанії працювали над нею ще із 2017 року і обіцяють «гіперпродуктивність, гнучкість та зв’язок» із повністю новою архітектурою.
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Операційна система MIUI, базована на Android, працювала на смартфонах цього бренду біля 13 років. Її остання версія, MIUI 14, запустилася у грудні 2022 року, на ній працюють флагманські моделі бренду, зокрема Xiaomi 13 Pro.
За матеріалами:
Ain.Ua
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