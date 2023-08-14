У X (Twitter) з’являться відеодзвінки — Finance.ua

У X (Twitter) з’являться відеодзвінки
Лінда Яккаріно, генеральний директор X (раніше Twitter), підтвердила, що до платформи незабаром буде додана функція відеодзвінків.
Про це вона заявила в інтерв'ю з CNBC.
«Незабаром ви зможете робити відеодзвінки, не надаючи свій номер телефону іншим користувачам платформи», — повідомила Яккаріно.
Невідомо, чи відповідає функція відеодзвінків X потребам користувачів: ринок відеочатів вже насичений — Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Apple FaceTime, Discord та багато інших.
Однією з перших нововведень платформи стало додавання відео довгого формату. У травні компанія додала опцію Twitter Blue, яка дозволяє підписникам завантажувати відео тривалістю до двох годин. Apple стала однією з перших компаній, яка скористалася цією можливістю, розмістивши перший епізод свого шоу Silo на соціальній платформі. X також недавно почала платити творцям контенту, які мають достатньо велику аудиторію, для отримання доходу — один з користувачів стверджує, що отримав $24 000 за місяць.
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