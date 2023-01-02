У Windows 11 з’явиться вбудована можливість запису екрана — Finance.ua

У Windows 11 з’явиться вбудована можливість запису екрана Сьогодні 03:21 — Фондовий ринок

Компанія Microsoft раніше офіційно підтвердила одну з очікуваних функцій Windows 11 — вбудовану можливість запису екрана. На жаль, вона не потрапила до фінального релізу 22H2, проте, схоже, компанія планує найближчими тижнями розпочати бета-тестування цієї можливості.

За даними джерела, ця функція з’явиться в додатку Ножиці (Snipping Tool), але поки йдеться тільки про Windows 11. Звичайно, є і багато сторонніх програм з тією ж функціональністю і великими можливостями, проте наявність вбудованого рішення, безсумнівно, буде зручним.

Як очікується, ця можливість з’явиться у версії «Ножиць» під номером 11.2211.11.0 або новішої. Однак поки що ця функція не вийшла навіть на каналі Dev або Beta, тому говорити про терміни релізу передчасно.

Portaltele За матеріалами:

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