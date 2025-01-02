У Windows 11 виявився дивний баг, який «лікується» лише перевстановленням ОС — Finance.ua

У Windows 11 виявився дивний баг, який «лікується» лише перевстановленням ОС Сьогодні 02:32 — Фондовий ринок

Microsoft офіційно внесла до списку проблем ще один баг Windows 11 версії 24H2. Цього разу виникла помилка, яка не дозволяє власникам ПК встановити оновлення безпеки поверх двох певних патчів, пише The Verge.

Йдеться про патчі KB5044284 і KB5046617. Повідомляється, що якщо вони були встановлені за допомогою носіїв на флешках або компакт-дисках, а не через Центр оновлення Windows чи сайт Microsoft Update Catalog, то в цьому випадку ПК не буде отримувати нові оновлення безпеки.

Така помилка присутня на інсталяторах з Windows 11 24H2, що включають в себе жовтневе або листопадове оновлення безпеки. Ці оновлення були випущені 8 жовтня і 12 листопада відповідно.

Якщо ви зіткнулися з проблемою, то поки що єдине рішення — це підготувати інсталяційну флешку наново і провести чисте перевстановлення системи з версією Windows 11 24H2. Тим, хто тільки планує встановлення системи, радять заздалегідь переконатися, що носій містить оновлення безпеки за грудень 2024 року. Microsoft працює над простішим розв’язання проблеми.

Проблеми з оновленнями — не єдина помилка версії Windows 11 24H2. Після встановлення оновлення багато хто зіткнувся з проблемою зі звуко м , а також вильотами під час запуску ігор від Ubisoft.

УНІАН За матеріалами:

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