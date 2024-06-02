У WhatsApp з’явиться функція, яка буде корисною для всіх — Finance.ua

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У WhatsApp з’явиться функція, яка буде корисною для всіх

Технології&Авто
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У WhatsApp з’явиться функція, яка буде корисною для всіх
У WhatsApp з’явиться функція, яка буде корисною для всіх
Розробники WhatsApp додали корисну опцію до бета-версії для iOS. Ця функція буде корисною для всіх. Йдеться про можливість налаштовувати якість збереженого контенту в листуванні.
Зараз всі фото та відео автоматично відображаються у стислому форматі. Щоб, наприклад, переглянути фотографію у повній якості, потрібно спеціально надсилати знімок файлом, завантажувати його та переглядати у вихідному форматі у галереї смартфона. Тепер це у минулому.
У WhatsApp з’явиться функція, яка буде корисною для всіх
Відтепер користувач iPhone може налаштувати так, щоб фото та відео, завантажені в чати, автоматично відображалися якнайкраще.
Однак при включеній опції швидкість завантаження стрічки може знизитись до 6 разів, уточнюють розробники. Щоб увімкнути відображення контенту у повному форматі, потрібно зайти в «Налаштування» — «Дані та сховище» — «Якість медіа» та натиснути «HD-якість».
За даними порталу WaBetaInfo, опція поки що доступна тільки бета-тестувальникам. Експерти очікують, що опція буде доступна для більшої кількості людей у ​​"найближчі дні".
За матеріалами:
iTechua
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