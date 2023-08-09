У WhatsApp з‘явилася нова функція — Finance.ua

У WhatsApp з‘явилася нова функція Сьогодні 22:17 — Технології&Авто

У WhatsApp з‘явилася нова функція

Месенджер WhatsApp представив нову функцію — спільний доступ до екрана під час відеодзвінків.

Про це повідомляє TechCrunch

Нова функція, яку анонсував генеральний директор Meta Марк Цукерберг, дозволить користувачам ділитися своїми документами, фотографіями та навіть кошиком для покупок із контактами, доступними під час відеодзвінків.

Спільний доступ до екрана можна увімкнути, натиснувши на кнопку «Поділитися». Користувачі можуть надати доступ до певного додатку або до всього екрана.

Крім цього, WhatsApp запустив підтримку відеодзвінків в альбомному режимі.

Зазначається, що нова функція невдовзі стане доступною для всіх користувачів iOS, Android і Windows.

Укрінформ За матеріалами:

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