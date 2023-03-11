У WhatsApp додадуть штучний інтелект — Finance.ua

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У WhatsApp додадуть штучний інтелект

Фондовий ринок
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Каліфорнійський технологічний гігант Meta* оголосив, що у 2023 році планує додати системи штучного інтелекту (ШІ) до своїх сервісів, зокрема WhatsApp, Instagram і Messenger.
Повідомляється, що в довгостроковій перспективі компанія зосередиться на розробці «ШІ-особистостей», які зможуть допомагати людям різними способами. У Meta* вивчають можливості роботи з текстом (у WhatsApp), із зображеннями (наприклад, творчі фільтри в застосунку для фотографій), а також із відео та мультимодальними можливостями.
У компанії зазначили, що їй належить виконати велику фундаментальну роботу, перш ніж вона перейде до дійсно футуристичного досвіду.
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За матеріалами:
itechua
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