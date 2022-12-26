У виробництві iPhone можливі збої через хвилю COVID у Китаї, - FT — Finance.ua
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У виробництві iPhone можливі збої через хвилю COVID у Китаї, - FT

Технології&Авто
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У виробництві iPhone можливі збої через хвилю COVID у Китаї, - FT
У виробництві iPhone можливі збої через хвилю COVID у Китаї, - FT
Оскільки уряд Китаю скасовує свою політику нульової боротьби з COVID-19, бізнес Apple знаходиться під загрозою. В компанії попереджають про зростаючий ризик місячних збоїв у виробництві iPhone.
Про це повідомляє Financial Times.
За даними видання, експерти з ланцюга постачання Apple попереджають про зростаючий ризик місячних збоїв у виробництві iPhone.
Після послаблення Китаєм обмежень щодо COVID-19, в країні за перші 20 днів грудня зафіксовано понад 250 млн випадків зараження. Це призводить до потенційної нестачі працівників на заводах з виготовлення комплектуючих або складальних фабриках по всій країні.
«Ми маємо спостерігати, як прогули впливають на багато операцій, не лише на заводах, але й на складах, у розподільних, логістичних і транспортних об’єктах», — сказала виконавчий директор групи Resilinc Біндія Вакіл.
Після спалаху COVID-19, який почався в жовтні, компанії Apple довелося понад місяць боротися з хаосом на мегафабриці свого головного монтажника Foxconn у Чженчжоу, Китай, відомій як «iPhone City».
За матеріалами:
РБК-Україна
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