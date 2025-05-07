У ВР відреагували на конфіскацію гігантського російського літака «Руслан» в Канаді — Finance.ua
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У ВР відреагували на конфіскацію гігантського російського літака «Руслан» в Канаді

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Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 «Руслан», який належить російській авіакомпанії «Волга-Днепр» та вже перебував під арештом.
Про це віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи і наразі рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо. Стефанішина наголосила, що це ще один важливий крок на шляху до справедливості та відновлення миру в Україні.
Зазначається, що Ан-124 «Руслан» має довжину як три чверті футбольного поля (близько 69 метрів), розмах крил — ще більший, а його висота дорівнює висоті приблизно 7-поверхового будинку (21 метр).
Віцепрем’єрка нагадала, що в серпні 2023 року Вищий антикорупційний суд України, встановивши підстави застосування санкції, задовольнив позов Мінюсту про застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів підсанкційної «Волга-Днепр». Мінʼюст передав рішення ВАКС канадським партнерам.
«Тепер генеральний прокурор Канади звернувся до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака. Переконана, всі дії ведуть до одного: „Руслан“ незабаром матиме нову домівку — в Україні, де він служитиме на благо нашої держави», — додала Стефанішина.
Щ у квітні 2023 року стало відомо про намір Канади передати літак Ан-124 Україні. За словами прем’єрміністра України Дениса Шмигаля, Київ ще тоді почав готуватися до цього.
6 травня 2025 року стало відомо, що Канада просувається вперед у справі отримання прав на російський вантажний літак Ан-124 «Руслан», а також на потенційну його передачу Україні. Увесь цей час літак був у міжнародному аеропорту «Торонто-Пірсон» і став місцевою «визначною пам’яткою».
За матеріалами:
УНІАН
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