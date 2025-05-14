У ВР ухвалили низку законопроєктів, спрямованих на захист дітей — Finance.ua
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У ВР ухвалили низку законопроєктів, спрямованих на захист дітей

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Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів, спрямованих на захист дітей в Україні. Йдеться про законопроєкти, які передбачають запровадження інституту наставництва, захист прав депортованих і примусово переміщених дітей, а також змін у реалізації права дітей на отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії «Слуга народу» Олени Шуляк.
За її словами, ухвалення законопроєкту № 13200 — «Про наставництво», співавторами якого є народні депутатки Тетяна Скрипка, Олена Шуляк, представниці політичного руху «ЗеЖінки» та інші, передбачає не лише запровадження в Україні інституту наставництва, а і визначення правових, організаційних та процедурних засад державної політики у цій сфері.
Не менш важливо, підкреслила Шуляк, що вперше в історії українського законодавства наставництво зможе стати корпоративним.
Парламентарка зауважила, що чинне законодавство обмежує право на наставництво лише дітьми, які мають встановлений статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та перебувають на цілодобовому утриманні в закладах.
Водночас інші категорії дітей — зокрема ті, хто втратив одного з батьків-військовослужбовців, постраждав внаслідок агресії рф, проживає у гуртожитку після випуску з інтернату, або є малолітньою вагітною чи одинокою молодою матір’ю, законодавчо не охоплені програмою наставництва, попри наявну потребу в підтримці з боку надійного дорослого в період прийняття важливих життєвих рішень.
«Переважна більшість дітей, які виховуються в інтернатах та дитячих будинках, залишаються в цих закладах до досягнення повноліття. Після випуску вони часто залишаються наодинці з дорослим життям, правила якого їм не знайомі й не зрозумілі», — пояснила Шуляк.
За її словами, без родинного прикладу та підтримки багато з них не опанували базових соціальних навичок — зокрема, як вести розмову, орієнтуватися в побуті чи користуватися громадським транспортом. Нерідко це також ускладнює формування здорових стосунків. Усе це ставить молодих людей у вразливе становище, обмежуючи їхні шанси на створення стабільної родини, самостійність і самореалізацію.
Це має на меті виправили ухвалений законопроєкт № 13200, який встановлює правову основу для розвитку наставництва в Україні. Він, серед іншого:
  • визначає переліку осіб, щодо яких може здійснюватися наставництво;
  • визначає форми наставництва — індивідуальне та корпоративне, та особливості їх реалізації;
  • встановлює чіткі вимоги до кандидатів у наставники та критерії, коли наставництво недопустиме;
  • запроваджує соціальну послугу з організації наставництва та встановлює перелік суб’єктів, які беруть участь у організації наставництва;
  • створює умови для впровадження наставництва у громадах, закладах різного типу і форм власності, а також у корпоративному середовищі;
  • запроваджує механізми обліку, моніторингу, супроводу та державного нагляду у цій сфері.
Шуляк також пояснила, який ефект очікується від ухвалення законопроєкту та загалом від появи в Україні сучасного інституту наставництва. По-перше, це дасть можливість для соціальної інтеграції вразливих осіб, та підвищення їх життєстійкості, відповідальності та рівня участі в суспільному житті.
Йдеться також про зниження рівня девіантної поведінки і маргіналізації, формування людського потенціалу осіб, які традиційно є вразливими до безробіття та соціальної ізоляції.
Парламентарка вказала, що ухвалено низку і інших важливих у контексті захисту прав дітей законопроєктів. Йдеться, зокрема, про законопроєкт № 9495, який передбачає внесення змін до Закону України «Про охорону дитинства» щодо захисту прав депортованих, примусово переміщених дітей.
За матеріалами:
РБК-Україна
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