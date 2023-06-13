У ВР пояснили, чому не скасували з 1 липня податкові пільги для бізнесу — Finance.ua
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У ВР пояснили, чому не скасували з 1 липня податкові пільги для бізнесу

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Верховна Рада не встигає ухвалити в червні законопроєкт № 8401 про скасування пільгового податку 2% для ФОПів.
Про це повідомила ексголова Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.
«У червні засідань Верховної Ради більше не планується, а тому законопроєкт фізично не буде можливості прийняти в залі. Оце й уся новина», — зазначила Южаніна.
За словами депутатки, питання ухвалення цього проєкту — лише в даті.
«Новина, яку чимало людей сприйняли так, ніби 8401 не приймуть взагалі і можна зітхнути з полегшенням. 8401 набере чинності не з 1 липня, а з 5 чи 7 липня 2023 року», — додала вона.
Нагадуємо:
12 червня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що законопроєкт № 8401 щодо скасування з 1 липня податкових пільг для бізнесу ймовірно не ухвалюватимуть у другому читанні, а відтак, пільги для бізнесу будуть збережені ще певний час.
При цьому, Желєзняк уточнив, що нової дати, коли пільги будуть скасовані, наразі не визначено.
Станом на червень 2023 року правом на використання податкових пільг користуються понад 340 тисяч ФОП.
За матеріалами:
Економічна Правда
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