У військові частини України хотіли поставити 264,09 тонни неякісних продуктів — Finance.ua

У військові частини України хотіли поставити 264,09 тонни неякісних продуктів
Постачальники у лютому цього року хотіли завести у військові частини України 264,09 тонни неякісних продуктів.
Про це повідомили у Міністерстві оборони з посиланням на перевірку Центрального управління контролю якості.
Стверджується, що проблеми з постачанням неякісних продуктів виникають періодично, тому перевірки бувають регулярно.
«На рівні оперативно-стратегічних угруповань військ лише за лютий недопоставили продукції на суму 36 479 997,10 гривень. Зокрема, постачання зривають компанії, які систематично не виконують своїх обов’язків. Ми відкрито повідомлятимемо товариство з усіх питань постачання харчового забезпечення. За будь-яких обставин наші військові не повинні мати жодних проблем з якістю їжі», — розказав заступник Міністра оборони Віталій Половенко.
Постачальник має замінити неякісну партію.
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