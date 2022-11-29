У Вінницькій області виявили схему продажу автомобілів під виглядом гуманітарки — Finance.ua
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У Вінницькій області виявили схему продажу автомобілів під виглядом гуманітарки

Кримінал
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У Вінницькій області виявили схему продажу автомобілів під виглядом гуманітарки
У Вінницькій області виявили схему продажу автомобілів під виглядом гуманітарки, Фото: gp.gov.ua
У Вінницькій області співробітники Офісу генерального прокурора викрили схему продажу автомобілів на 1,5 млн гривень, які були ввезені під виглядом гуманітарної допомоги.
За даними Офісу генерального прокурора, двоє братів організували продаж авто, ввезених на територію України як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. Вони розміщували оголошення на платформах для продажу автомобілів. Прибуток отримували під виглядом сплати благодійних внесків на банківський рахунок благодійного фонду, який очолює один із підозрюваних.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Правоохоронці вилучили автомобілі на загальну суму 1,5 млн. гривень. За клопотанням прокуратури обом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у 2 млн гривень кожному.
За матеріалами:
ua.news
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