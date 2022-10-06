У вересні продажі нових комерційних автомобілів знизилися на 57% - до 613 одиниць, - "Укравтопром" — Finance.ua

У вересні продажі нових комерційних автомобілів знизилися на 57% - до 613 одиниць, - "Укравтопром" Вчора 09:36 — Технології&Авто

У вересні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року продаж нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних) знизився на 57% до 613 одиниць.

Про це йдеться у повідомленні асоціації «Укравтопром».

Порівняно з серпнем продажі комерційних автомобілів зросли на 21%.

«Серед нових найбільшим попитом у вересні користувалися авто марки Renault, яких було зареєстровано 171 одиницю, на другому місці Mercedes — 83 одиниці, третя сходинка рейтингу за Citroen — 51 одиниця, четвертий результат належить DAF — 38 одиниць, замикає ТОП-5 рейтингу марок — Volvo, 36 нових авто якої у минулому місяці отримали свої перші реєстраційні номери», — йдеться в повідомленні.

З початку року продажі нових вантажних та спеціальних автомобілів становили 4,9 тис. одиниць, що на 56% менше, ніж за 9 місяців минулого року.

У серпні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року продаж нових комерційних автомобілів знизився на 62% — до 507 одиниць.

У 2021 році порівняно з 2020 роком продаж нових комерційних автомобілів збільшився на 37% — до 15,9 тис. одиниць.

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