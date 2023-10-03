У Великій Британії обіцяють підтримувати Україну незалежно від подій в інших країнах — Finance.ua

У Великій Британії обіцяють підтримувати Україну незалежно від подій в інших країнах Сьогодні 09:13

Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну «незалежно від того, що відбувається в інших місцях». Про це заявив міністр оборони Грант Шаппс, пише Sky News

На його думку, США і Польща продовжать надавати рішучу підтримку Україні, попри внутрішній тиск. Було зрозуміло, що будь-яка напруженість з приводу підтримки України спливе під час виборів, але підтримка Польщі була «чудовою», зазначив Шаппс.

Звертаючись до США, він сказав, що «ми далекі» від того, щоб країна припинила підтримку.

Людям не слід «вдаватися в подробиці» махінацій бюджетного процесу США або припускати «найгірший сценарій» на виборах наступного року.

Говорячи про те, чи є найгіршим сценарієм обрання Дональда Трампа, Шаппс зазначив: «Ні, я не думаю, що найгірший сценарій розвитку подій — це Трамп, тому що те, що станеться потім, буде справжнім питанням».

«Британія, незалежно від того, що станеться в інших місцях, візьме на себе лідируючу роль», — підкреслив британський міністр.

УНІАН За матеріалами:

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