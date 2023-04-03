У Великій Британії анонсували «жорстке» регулювання криптоіндустрії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Великій Британії анонсували «жорстке» регулювання криптоіндустрії

Криптовалюта
127
У Великій Британії анонсували «жорстке» регулювання криптоіндустрії
У Великій Британії анонсували «жорстке» регулювання криптоіндустрії
Влада Великої Британії представила принципи регулювання цифрових активів у межах контролювання незаконного використання криптовалют. Це частина масштабного плану з боротьби з економічними злочинами у період з 2023 по 2026 роки.
У документі посадовці назвали криптоактиви «привабливою технологією для кримінальної активності» за рахунок їхньої «дешевизни переказу через кордони». За даними Мінфіну, незаконні транзакції за участю цифрових активів, які пов’язують з Великою Британією, у 2021 році оцінили у понад 1,2 млрд фунтів стерлінгів.
Місце для вашої реклами
Управління з фінансового нагляду (FCA) співпрацюватиме з міжнародними колегами для обміну інформацією. Регулятор координуватиме свої дії з різними агентствами для реалізації заходів для протидії відмиванню коштів, а також впровадження закону про економічні злочини та корпоративну прозорість.
«Ми також зміцнюємо наші технологічні можливості для безпечного зберігання криптовалют під час судових процесів, щоб зрештою повернути цифрові активи власникам або продати», — йдеться у документі.
Крім того, FCA планує покращити відносини з криптокомпаніями.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
Forklog
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.