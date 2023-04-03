У Варшаві запровадять штрафи за залишений у громадському транспорті багаж — Finance.ua

У Варшаві запровадять штрафи за залишений у громадському транспорті багаж Вчора 17:17 — Особисті фінанси

У Варшаві запровадять штрафи за залишений у громадському транспорті багаж

За залишений рюкзак чи сумку в громадському транспорті або на зупинці пасажирам у Польщі доведеться платити чималий штраф.

Таку постанову прийняла Муніципальна рада Варшави, передає Rzeczpospolita

Нові правила набудуть чинності уже з 8 квітня. І, порівняно з попередніми, буде кілька змін, які відповідають появі нових загроз, у тому числі потенційної терористичної загрози.

Так, пасажири, які залишили свій багаж у варшавському метро, ​​автобусі, трамваї чи поїзді SKM, ризикують отримати штраф у розмірі 500 злотих. Очікується, що нові правила змусять пасажирів уважніше стежити за своїми речами.

У 2022 році у столиці Польщі було зафіксовано 143 випадки покинутого без нагляду багажу в потягах та на станціях метро, ​​а цьогоріч — уже 28. Такі ситуації мали місце також у трамваях та автобусах, тому депутати ухвалили зміни до Положення про порядок у місцевому громадському транспорті.

Якщо трапляється такий інцидент, то, відповідно до протоколу, потрібно викликати поліцію, а станцію метро закрити для пасажирів. Це призводить до перебоїв у русі поїздів та затримок у роботі метро.

Також буде заборонено викидати предмети із вагона або кидати їх на рейки. Це, як пояснює варшавська влада, «результат одного випадку, коли пасажир викинув невідомий предмет із вікна поїзда, що призвело до тривалої перерви у русі».

Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.