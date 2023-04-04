У Варшаві відкрили новий центр допомоги українцям — Finance.ua

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У Варшаві відкрили новий центр допомоги українцям

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У Варшаві відкрили новий центр допомоги українцям
У Варшаві відкрили новий центр допомоги українцям
Фонд «Польський Форум Міграційний» відкрив у Варшаві Центр допомоги та підтримки для людей з досвідом міграції та біженства. Він розташований за адресою вул. Górczewska 137.
З понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 18:00, функціонуватиме новий центр, що надає безоплатну допомогу у розв’язання конкретних питань. Центр допоможе отримати доступ до освіти, медичної допомоги та розв’язання документальних питань в адміністраціях та установах.
Також на тему Портрет українських біженців за кордоном: актуальна міграційна ситуація у Європі
Для отримання допомоги від центру не потрібна попередня реєстрація. Достатньо звернутися безпосередньо до центру. Однак, якщо ви бажаєте скористатися безкоштовними консультаціями, то можна зареєструватися онлайн. Ви зможете отримати безкоштовну консультацію від:
  • Психологів для дорослих, молоді та дітей;
  • Юристів;
  • Акушерки;
  • Спеціалістів з легалізації перебування;
  • Бізнес-консультантів;
  • Кар’єрних консультантів;
  • Та інших фахівців, які зможуть надати допомогу розв’язання інших проблем.
Якщо у вас є потреба у допомозі, зверніться до Фонду, і працівники центру з радістю перевірять, як і чим можуть допомогти вам.

Як отримати допомогу

Записатися на візит до будь-кого з перерахованих вище фахівців можна за телефоном +48 692-913-993 або написавши на адресу: zapisy@forummigracyjne.org
У центрі працює також світлиця для дітей віком від 3 до 8 років, де під опікою вихователів можна залишати дітей до чотирьох годин на день. Окрім робочих днів, кімната для дітей також працює в суботу з 10:00 до 14:00. Виховательки говорять українською та російською мовами.
У центрі допомагатимуть усім іноземцям, незалежно від того, коли і звідки вони в’їхали в Польщу. Фахівці консультують різними мовами, зокрема українською, російською, польською, білоруською, англійською, французькою, іспанською, чеченською, дарі, пушту.
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За матеріалами:
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