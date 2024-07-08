У Туреччині заарештували кошти «Росатому» на будівництво АЕС — Finance.ua

У Туреччині заарештували кошти «Росатому» на будівництво АЕС Сьогодні 13:30 — Фондовий ринок

Кошти, які «Росатом» перераховує до Туреччини на зведення АЕС «Аккую» — найбільшого російсько-турецького інвестпроєкту — потрапляють під арешт, повідомив голова держкорпорації рф Олексій Ліхачов.

У Туреччині росія будує першу в країні атомну електростанцію потужністю 4800 МВт. Вона має почати виробляти електроенергію вже цього року.

«Система взаєморозрахунків під ударом. Вони заарештовують гроші», — поскаржився Ліхачов.

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У «Росатомі» заявили, що американці відповідальні за арешт коштів, котрі «ходять між юридичними особами та банками», які працюють із російською держкорпорацією.

Ліхачов визнав, що реалізації проєкту АЕС у Туреччині, який оцінюється у $25 млрд і повністю оплачується росією, заважають західні санкції. І попри те, що «Росатом» не перебуває під обмежувальними заходами, до санкційних списків включено кілька його дочірніх структур, серед них, зокрема, АТ «Атомстрой» (розробляє технології монтажу ядерних установок) та АТ «Точмаш» (виробляє центрифуги для збагачення урану).

Однак, попри санкції, за словами Ліхачова, «Росатом» продовжує будівництво АЕС у Туреччині.

Міжурядову угоду Туреччини та росії щодо будівництва та експлуатації АЕС «Аккую» підписали ще у 2010 році. Фізичний запуск АЕС намічено на 2024 рік.

Водночас влада Туреччини планує звести ще три АЕС, а також розглядає закупівлю невеликих модульних реакторів. Нині Міненерго країни веде переговори з американськими підрядниками, а також з компаніями з Південної Кореї та КНР, інформує Reuters з посиланням на посадовця відомства.

США виявляють серйозний інтерес до мети Туреччини збільшити свою ядерну енергетичну потужність і побудувати нові електростанції, — заявив офіційний представник Юсуф Джейлан.

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Зауважимо, що всупереч санкціям проти рф, атомна корпорація «Росатом» залучена до будівництва понад третини нових реакторів у Китаї, Індії, Ірані та Єгипті. росія залишається провідним експортером атомних електростанцій.

До 24 лютого 2022 року росіяни контролювали близько половини всіх міжнародних контрактів на:

будівництво атомних електростанцій;

постачання реакторів і палива;

виведення з експлуатації та поводження з відходами.

Ще 40% ринку контролювали такі країни, як Китай, Франція, Японія, Південна Корея та США. Нині рф реалізує ядерні проєкти, які перевершують тривалі контракти на постачання газу.

Зокрема, близько десяти років триватиме будівництво однієї атомної електростанції, а термін експлуатації реактора — 60 років. Ще 10−20 років і значних коштів займає підготовка до демонтажу, включаючи видалення радіоактивних компонентів.

Росатом активно працює на Глобальному Півдні. За останні два роки генеральний директор Олексій Ліхачов відвідував ці країни майже стільки ж разів, скільки за весь період з 2016 до 2022 року.

Компанія підписала майже 20 меморандумів про взаєморозуміння з країнами Африки та Латинської Америки, включаючи Зімбабве, Малі, Буркіна-Фасо і Бразилію. У Гані росія розпочала підготовку заявки на будівництво першої в країні атомної електростанції.

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Цього року росія і Узбекистан підписали угоду про будівництво невеликого модульного реактора потужністю 330 МВт.

Також росіяни залучені до проєкту Угорської АЕС «Пакш» потужністю 2400 МВт, будівництво якої «Росатом» отримав без конкурсу у 2014 році. Угода не постраждала через вторгнення в Україну і планується до запуску на початку 2030-х років.

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