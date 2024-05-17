Комітет Конгресу США підтримав пакет санкцій проти «росатому» — Finance.ua

Комітет Конгресу США підтримав пакет санкцій проти «росатому» Сьогодні 16:50 — Енергетика

Комітет Конгресу США підтримав пакет санкцій проти «росатому»

Комітет Палати представників США із закордонних справ підтримав законопроєкти про запровадження санкцій проти «росатому» та осіб, що створюють загрози безпеці Запорізької АЕС. Відповідні рішення було ухвалено на засіданні комітету 16 травня. Тепер ці проєкти законів буде винесено на розгляд Палати представників Конгресу США.

«Позитивне рішення Комітету — це важливий сигнал, який свідчить про рішучість наших американських партнерів щодо введення санкції проти „росатому“. Це надзвичайно важливий крок для покарання росії за факти ядерного тероризму, які вона вчиняє в Україні», — наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Законопроєкт щодо санкцій проти «росатому» має на меті покласти край залежності США від атомної енергетики рф. Документом пропонується замінити російських постачальників виробниками зі США та країн-союзників, а також обмежити доступ уряду росії до доходів у вигляді запровадження санкцій та експортного контролю проти «росатому».

Інший проєкт закону передбачає накладення санкцій на осіб, що «поставили під загрозу цілісність, безпеку або підірвали оперативний контроль України над Запорізькою АЕС». Серед відповідних механізмів, зокрема, передбачено блокування активів, анулювання американської візи та штрафи щодо підсанкційних осіб.

Нагадаємо, у березні в Конгресі США відбулись слухання про введення санкцій проти «росатому», де було заслухано заяву Германа Галущенка про безпосередню участь російської компанії у плануванні та фінансуванні збройної агресії проти України.

У середині травня Президент США Джо Байден підписав закон про заборону імпорту збагаченого урану з росії, який був схвалений Сенатом Сполучених Штатів.

Україна наполягає на введенні санкцій проти російської атомної галузі у зв’язку з порушенням агресором і безпосередньо персоналом «росатому» базових принципів ядерної і радіаційної безпеки під час військових дій в Україні і, зокрема, окупації найбільшої в Європі атомної електростанції - Запорізької АЕС.

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