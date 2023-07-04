«росатом» остаточно припинив діяльність у Чехії — Finance.ua
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«росатом» остаточно припинив діяльність у Чехії

Фондовий ринок
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«росатом» остаточно припинив діяльність у Чехії
«росатом» остаточно припинив діяльність у Чехії
російська держкорпорація «росатом» через понад рік після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну остаточно припинила свою діяльність у Чеській Республіці.
Про це повідомляє Radio Prague International.
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Місцева філія компанії наразі виключена з комерційного реєстру, всі її співробітники звільнилися раніше. Комунікаційне агентство, яке працювало на «росатом», також зупинило свою діяльність, залишивши після себе борги.
Раніше «росатом» подав заявку на участь у тендері на будівництво нового енергоблоку на чеській АЕС Дуковани, проте уряд Чехії виключив російський концерн з тендеру після розкриття ролі російського ГРУ у вибуху складів боєприпасів у Врбетиці.
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Досі в Чеській Республіці розташовувався завод угорської філії, яка останнім часом функціонувала як центр компанії в Центральній Європі.
Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа закликав Європейський союз вже розробляти наступний пакет санкцій проти росії, в який, на його думку, слід включити держкорпорацію рф «росатом».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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