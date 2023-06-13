У МЗС назвали "цинічні" причини, чому ЄС не вводить санкції проти Росатому — Finance.ua

У МЗС назвали "цинічні" причини, чому ЄС не вводить санкції проти Росатому Сьогодні 15:33

Захід не вводить санкції проти «Росатому» з трьох причин, які ілюструють, наскільки цинічним є життя. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

«Життя дуже цинічне. Тому що деякі компанії держав-партнерів України, які дуже багато нам допомагають, ці компанії є партнерами Росатому в реалізації ряду проектів», — заявив він.

Другою причиною, чому Захід досі не наклав санкції на атомну галузь росії, Кулеба назвав певну залежність деяких країн ЄС від «Росатому». Саме росіяни обслуговують деякі АЕС в Європі.

Третя причина полягає в тому, що прямо зараз зросія займається модернізацією, а по суті будівництвом атомної електростанції в Угорщині.

Вже кілька місяців Європейський союз ніяк не може затвердити новий пакет санкцій проти росії. У Києва були надії, що туди буде включений і «Росатом», але ще в травні з’ясувалося, що цьому не бувати.

Тим часом українська влада давно закликає Захід покарати саме цю російську корпорацію. Вона значною мірою відповідальна за те свавілля, яке росіяни творять на Запорізькій АЕС. Також є відомості, що «Росатом» допомагає іншим російським компаніям обходити санкції.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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