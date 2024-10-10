У Туреччині випробували на воді лоцманський катер, збудований для України (відео) — Finance.ua
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У Туреччині випробували на воді лоцманський катер, збудований для України (відео)

Технології&Авто
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У Туреччині пройшли ходові випробування першого збудованого на замовлення Адміністрації морських портів України лоцманського катера.
Про це повідомила у Фейсбуці АМПУ.
«1 жовтня в Туреччині відбулися перші ходові випробування нового лоцманського катера, побудованого на замовлення ДП «АМПУ» турецькою верф’ю Ізмір за фінансування USAID у межах проєкту «Економічна підтримка України», — йдеться в повідомленні.
Відео тут.
Зазначається, що це перший із двох катерів, збудованих на турецькій верфі. Ходові випробування другого катера заплановані на наступний місяць.
За проєктом USAID «Економічна підтримка України» передбачено закупівлю трьох нових лоцботів для ДП «АМПУ».
За матеріалами:
Укрінформ
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